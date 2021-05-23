У Британії хочуть запустити "цифрову візу", яка даватиме визначеність щодо права на в’їзд

У Міністерстві внутрішніх справ Британії анонсували наміри запустити систему "цифрової візи", яка автоматично визначатиме право мандрівника на в’їзд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Йдеться про систему для мандрівників, які в’їздять до Британії без візи або імміграційного статусу.

Міністерка внутрішніх справ Пріті Пател розповіла, що це дозволить уряду чітко розуміти, скільки людей в’їздить до країни і виїздить з неї. Очікується, що таких заявок буде 30 мільйонів щорічно.

Пропозицію про "цифровізацію кордону" оголосили у рамках ширших планів реформи системи притулку та міграції у Британії, після появи даних про те, що наявні оцінки щодо міграції суттєво відрізняються від реальної картини.

Зокрема, вважалося, що у Британії проживає 3 млн громадян ЄС. Проте до кінця квітня заявки для отримання дозволу на проживання - як вимагають нові правила після Brexit - подали понад 5,4 млн осіб, з яких 4,9 млн отримали статус поселенця.

Запропоновані міністерством зміни щодо системи надання притулку зазнали критики, у тому числі в ООН. Неофіційно повідомлялося, що країни ЄС відмовилися від ініціативи Британії і не хочуть підписувати двосторонні угоди для депортації з острова на свою територію біженців, які змогли нелегально потрапити у Британію.

У той же час, стратегія передбачає спрощення умов для працевлаштування у Британії висококваліфікованих спеціалістів з інших країн.

Раніше видання повідомляло про низку випадків затримання і видворення з Британії громадян країн ЄС, попри те, що вони за своєю метою поїздки мали право на в’їзд без візи і після Brexit.