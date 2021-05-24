ЗМІ дізнались про заплановане рішення саміту ЄС щодо відносин з Росією

Лідери ЄС за підсумками саміту в понеділок та у вівторок доручають головному дипломату Євросоюзу Жозепу Боррелю підготувати звіт про стратегію блоку щодо Росії.

Про це йдеться у проєкті висновків саміту лідерів, з яким ознайомилося видання Euractiv, пише "Європейська правда".

У проєкті висновків засуджуються "недавні незаконні та провокаційні дії Росії в країнах ЄС та інших країнах" і міститься заклик до "єдності" і "підтримки східних партнерів".

Лідери ЄС мають намір підтвердити свою прихильність п'яти принципам регулювання політики ЄС щодо Росії: повне виконання Мінських угод; тісніші зв'язки з колишніми радянськими сусідами Росії; посилення стійкості ЄС до загроз з боку Росії; вибіркова взаємодія з Росією щодо певних питань, таких як боротьба з тероризмом; підтримка контактів між людьми.

Згідно з документом, лідери попросять головного дипломата ЄС представити звіт про відносини між ЄС і Росією відповідно до цих принципів до їхнього наступного саміту у червні.

Раніше цього року Борреля вже попросили представити аналогічний звіт про погіршення відносин між ЄС і Туреччиною, який включав позитивний і негативний порядок денний і докладно описував можливі кроки щодо Анкари в разі погіршення відносин, включаючи санкції.

За словами офіційних осіб ЄС, підготовка звіту щодо Росії має виграти час до наступного червневого саміту ЄС, на якому може бути представлений комплексний підхід до відносин з Москвою.