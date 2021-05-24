СМИ узнали о запланированном решении саммита ЕС по отношениям с Россией

Лидеры ЕС по итогам саммита в понедельник и во вторник поручают главному дипломату Евросоюза Жозепу Боррелю подготовить отчет о стратегии блока в отношении России.

Об этом говорится в проектах заключений саммита лидеров, с которым ознакомилось издание Euractiv, пишет "Европейская правда".

В проекте выводов осуждаются "недавние незаконные и провокационные действия России в странах ЕС и других странах" и содержится призыв к "единству" и "поддержке восточных партнеров".

Лидеры ЕС намерены подтвердить свою приверженность пяти принципам регулирования политики ЕС в отношении России: полное выполнение Минских соглашений; более тесные связи с бывшими советскими соседями России; усиление устойчивости ЕС к угрозам со стороны России; выборочное взаимодействие с Россией по определенным вопросам, таким как борьба с терроризмом; поддержание контактов между людьми.

Согласно документу, лидеры попросят главного дипломата ЕС представить отчет об отношениях между ЕС и Россией в соответствии с этими принципами в их следующего саммита в июне.

Ранее в этом году Борреля уже попросили представить аналогичный отчет об ухудшении отношений между ЕС и Турцией, который включал положительную и отрицательную повестку дня и подробно описывал возможные шаги в отношении Анкары в случае ухудшения отношений, включая санкции.

По словам официальных лиц ЕС, подготовка отчета по России должна выиграть время до следующего июньского саммита ЕС, на котором может быть представлен комплексный подход к отношениям с Москвой.