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Лідери ЄС на саміті в понеділок обговорять "незаконні та провокаційні кроки" Росії

Субота, 22 травня 2021, 10:49

Лідери країн Європейського союзу на саміті 24-25 травня проведуть стратегічні дебати щодо Росії та обговорять "незаконні і провокаційні кроки" Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі-запрошенні президента Європейської ради Шарля Мішеля лідерам країн.

"Як було погоджено під час нашої відеоконференції в березні, ми проведемо стратегічні дебати по Росії. Незаконні та провокаційні кроки Росії тривають як в державах-членах ЄС, так і за їх межами, останнім з яких був у список так званих "недружніх держав", - йдеться листі.

"Подальше обговорення між нами було б корисно супроводити звітом Високого представника та Комісії відповідно до п'ятьох керівних принципів відносин між ЄС і Росією", - додав Мішель.

Нагадаємо, 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян.

Документ забороняє наймати на роботу в дипломатичну місію США громадян РФ і третіх країн.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав лідерів країн Європейського союзу вислати щонайменше по одному російському дипломатові на знак солідарності з Прагою в справі про вибухи на складах в Врбетіце.

Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. 

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ 

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