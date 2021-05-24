Зеленский поручил остановить авиасообщение между Украиной и Беларусью
Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам совещания в понедельник, сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что участники совещания проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", - говорится в сообщении.
Позже стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирает во вторник, 25 мая, внеочередное заседание правительства для рассмотрения вопроса о полном прекращении авиасообщения с Белоруссией.
В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.
В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.
Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях.
Литва первой в ЕС решила с 25 мая запретить прибытия в страну и отбытие из Литвы самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси.
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