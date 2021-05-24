Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Білорусь висилає посла та весь персонал посольства Латвії в Мінську

Зеленський доручив зупинити авіасполучення між Україною та Білоруссю

Перша держава ЄС заборонила всі авіарейси, які проходять через Білорусь

Лукашенко підписав зміни до законів, що ще більше обмежують роботу ЗМІ та масові зібрання






Кабмін на позачерговому засіданні розгляне зупинку авіасполучення з Білоруссю

Понеділок, 24 травня 2021, 18:32

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За дорученням президента України Володимира Зеленського, у вівторок, 25 травня, збираю позачергове засідання уряду, де буде розглянуто питання про авіасполучення між Україною та Білоруссю", - заявив Шмигаль.

За його словами, міністерство закордонних справ та міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень.

"Україна належним чином відреагує на ситуацію примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до неї.

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки.

Литва першою в ЄС вирішила з 25 травня заборонити прибуття в країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь Авіарейси
powered by lun.ua