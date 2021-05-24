Кабмін на позачерговому засіданні розгляне зупинку авіасполучення з Білоруссю

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За дорученням президента України Володимира Зеленського, у вівторок, 25 травня, збираю позачергове засідання уряду, де буде розглянуто питання про авіасполучення між Україною та Білоруссю", - заявив Шмигаль.

За його словами, міністерство закордонних справ та міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень.

"Україна належним чином відреагує на ситуацію примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до неї.

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки.

Литва першою в ЄС вирішила з 25 травня заборонити прибуття в країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі.

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