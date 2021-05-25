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Кулеба обговорив зі співголовою німецьких "Зелених" протидію "Північному потоку-2"

Вівторок, 25 травня 2021, 11:46

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із співголовою німецької партії "Союз 90/Зелені" Робертом Габеком, який перебуває з візитом в Україні, та обговорив з ним протидію російському газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

Дмитро Кулеба розповів про безпекові ризики проєкту, які бачить Україна, наголосивши, що Росія буде використовувати газопровід для просування своїх геополітичних інтересів, у тому числі у контексті зусиль Нормандського формату та в Тристоронній контактній групі, що створює загрози і для України, і для всієї Європи. 

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Роберт Габек висловив солідарність партії "Союз 90/Зелені" з Україною в цьому питанні та сказав, що політсила розуміє  ризики "Північного потоку-2" для Німеччини та Європи загалом і виступає проти його завершення. 

Обговорювали також безпекову ситуацію у зоні бойових дій на Донбасі. Дмитро Кулеба розповів, що після відведення Росією певної кількості військ від кордонів з Україною частково знизило напругу, але ситуація залишається неспокійною.

"У цьому контексті глава МЗС України розповів Роберту Габеку про зусилля, які вживає українська сторона з метою просування політико-дипломатичного врегулювання. Він підкреслив важливість тісної взаємодії України, Німеччини та Франції для того, щоб змусити Росію виконувати свої зобов'язання в рамках Нормандського формату", - зазначає пресслужба МЗС.      

Співголова німецьких "Зелених" Роберт Габек також виступив за надання Україні зброї, щоб вона могла себе захищати.

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а також: Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2".

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