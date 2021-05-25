Кулеба обсудил с сопредседателем немецких "Зеленых" противодействие "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с сопредседателем немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" Робертом Габеком, который находится с визитом в Украине, и обсудил с ним противодействие российскому газопроводу "Северный поток-2".

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба рассказал об оборонных рисках проекта, которые видит Украину, отметив, что Россия будет использовать газопровод для продвижения своих геополитических интересов, в том числе в контексте усилий Нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе, что создает угрозы и для Украины, и для всей Европы.

Роберт Габек выразил солидарность партии "Союз 90 / Зеленые" с Украиной в этом вопросе и сказал, что политсила понимает риски "Северного потока-2" для Германии и Европы в целом и выступает против его завершения.

Обсуждали также ситуацию с безопасностью в зоне боевых действий на Донбассе. Дмитрий Кулеба рассказал, что после отвода Россией определенного количества войск от границы с Украиной частично снизилась напряженность, но ситуация остается неспокойной.

"В этом контексте глава МИД Украины рассказал Роберту Габеку об усилиях, предпринимаемых Киевом для продвижения политико-дипломатического урегулирования. Он подчеркнул важность тесного взаимодействия Украины, Германии и Франции для того, чтобы заставить Россию выполнять свои обязательства в рамках Нормандского формата", - отмечает пресс-служба МИД.

Сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Габек также выступил за предоставление Украине оружия, чтобы она могла себя защищать.

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