Греція перетнула позначку у 5 млн щеплень

Греція перетнула позначку у 5 мільйонів щеплень від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini, про це заявив прем’єр Кіріакос Міцотакіс.

За його словами, межу 5 000 000 Греція перетнула за підсумками 24 травня. Близько 3,2 млн осіб отримали щеплення принаймні першою дозою, та 1,8 млн - завершили вакцинацію. Населення країни - близько 10,7 млн.

"Продовжуємо швидкими темпами рухатися до нашої мети - свободи", - заявив Кіріакос Міцотакіс.

Згідно з даними Європейського центру попередження та контролю захворювань, у Греції темпи вакцинації дещо повільніші, ніж в середньому у ЄС, але несуттєво: першою дозою щеплені 33,5% дорослих (в середньому у ЄС - 40,7%), другою дозою - 19,3% (у ЄС - 17,3%).

Пік весняної хвилі епідемії у Греції минув на початку квітня і відтоді приріст заражень поступово спадає.

Нагадаємо, з 14 травня Греція дозволила в’їзд мандрівникам із третіх країн з туристичною метою, в тому числі для громадян України, за певних умов.

Рішення уряду Греції щодо дозволу на в’їзд туристам з третіх країн діє 10 днів, після чого його будуть переглядати. Ймовірно, може бути розширений список країн, громадянам яких дозволений в’їзд з туристичною метою.