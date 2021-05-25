Греция пересекла отметку в 5 млн прививок

Греция пересекла отметку в 5 миллионов прививок от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini, об этом заявил премьер Кириакос Мицотакис.

По его словам, отметку в 5 млн Греция пересекла по итогам 24 мая. Около 3,2 млн человек получили прививки по крайней мере первой дозой, и 1,8 млн - завершили вакцинацию. Население страны - около 10,7 млн.

"Продолжаем быстрыми темпами двигаться к нашей цели - свободе", - заявил Кириакос Мицотакис.

Согласно данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в Греции темпы вакцинации несколько медленнее, чем в среднем в ЕС, но несущественно: первой дозой привиты 33,5% взрослых (в среднем в ЕС - 40,7%), второй дозой - 19 3% (в ЕС - 17,3%).

Пик весенней волны эпидемии в Греции прошел в начале апреля и с тех пор прирост заражений постепенно спадает.

Напомним, с 14 мая Греция разрешила въезд путешественникам из третьих стран с туристической целью, в том числе для граждан Украины, при определенных условиях.

Решение правительства Греции о разрешении на въезд туристам из третьих стран действует 10 дней, после чего его будут пересматривать. Вероятно, может быть расширен список стран, гражданам которых разрешен въезд с туристической целью.