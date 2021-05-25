У Німеччині працівники логістичної компанії викинули в смітник високоякісний кокаїн на 1 млн євро

Співробітники логістичної компанії в Німеччині викинули кокаїн на суму до 1 мільйона євро у смітник, не підозрюючи, що знайдені в бананових ящиках упаковки були наркотиками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Влада заявила, що компанія з доставки фруктів в Ердінгу, недалеко від Мюнхена, 10 травня викликала поліцію, аби повідомити, що працівники виявили не менше 4,5 кг високоякісного кокаїну в контейнерах для органічних відходів на їх території. Вартість наркотиків оцінюється щонайменше у мільйон євро.

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Поліція встановила, що наркотики викинули туди днем раніше субпідрядники, які не звернули уваги на "сторонні предмети", які вони знайшли загорненими в стрічку всередині ящиків з бананами, перш ніж викинути їх.

За даними митної служби, органічні банани були доставлені з Еквадору через Нідерланди. Всього покупець в Ердінгу отримав 1150 коробок. Більшість з них вже розійшлися по 20 супермаркетах по всій Баварії.

Відтоді співробітники поліції і митниці обшукали всі ящики і більше не виявили кокаїну, повідомив представник митниці.

"Тому ми припускаємо, що при упакуванні була зроблена помилка в країні походження, і що кокаїн дійсно призначався для іншої країни. В іншому випадку слідчі знайшли б більше наркотиків", - розповів речник митниці, додавши, що, мабуть, ця партія "заблукала".