В Германии работники логистической компании выбросили в мусорку кокаин на 1 млн евро

Сотрудники логистической компании в Германии выбросили кокаин на сумму до 1 миллиона евро в помойку, не подозревая, что найденные в банановых ящиках упаковки были наркотиками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Власти заявили, что компания по доставке фруктов в Эрдинге, недалеко от Мюнхена, 10 мая вызвала полицию, чтобы сообщить, что работники обнаружили не менее 4,5 кг высококачественного кокаина в контейнерах для органических отходов на их территории. Стоимость наркотиков оценивается минимум в миллион евро.

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Полиция установила, что наркотики выбросили туда днем ​​ранее субподрядчики, которые не обратили внимания на "посторонние предметы", которые они нашли завернутыми в ленту внутри ящиков с бананами, прежде чем выбросить их.

По данным таможенной службы, органические бананы были доставлены из Эквадора через Нидерланды. Всего покупатель в Эрдинге получил 1150 коробок. Большинство из них уже разошлись по 20 супермаркетах по всей Баварии.

С тех пор сотрудники полиции и таможни обыскали все ящики и больше не обнаружили кокаина, сообщил представитель таможни.

"Поэтому мы предполагаем, что при упаковке была сделана ошибка в стране происхождения, и кокаин действительно предназначался для другой страны. В противном случае следователи нашли бы больше наркотиков", - рассказал представитель таможни, добавив, что видимо эта партия "заблудилась".