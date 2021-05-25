Макрон підтримав участь Тихановської у саміті G7

Президент Франції Еммануель Макрон підтримує участь лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської у саміті G7 в червні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Представник Єлисейського палацу заявив, що президент Франції підтримає таке рішення, якщо Велика Британія, яка буде приймати саміт, захоче запросити Тихановську.

Раніше у вівторок Тихановська повідомила пресі, що під час розмови з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном вона запропонувала обговорити кризу у Білорусі в її присутності на майбутній зустрічі G7.

Нагадаємо, 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію. Як відомо, деякі країни пішли на крок далі заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

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Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".