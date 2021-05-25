Макрона поддержал участие Тихановской в саммите G7

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает участие лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в саммите G7 в июне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Представитель Елисейского дворца заявил, что президента Франции поддержит такое решение, если Великобритания, которая будет принимать саммит, захочет пригласить Тихановскую.

Ранее во вторник Тихановская сообщила прессе, что во время разговора с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном она предложила обсудить белорусский кризис в ее присутствии на предстоящей встрече G7.

Напомним, 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Примечательно, что законодательного запрета на транзит авиа пространством Беларуси в ЕС решили не накладывать, однако обнародуют рекомендации для европейских авиакомпаний обходить белорусскую территорию. Как известно, некоторые страны пошли на шаг дальше, запретив все авиарейсы, которые проходят через Беларусь.

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О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".