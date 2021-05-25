Кремль назвал дату и место встречи Байдена с Путиным

Первая личная встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в Женеве 16 июня.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля, пишет "Европейская правда".

"Согласно достигнутой договоренности президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - говорится в сообщении.

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В Кремле сообщили, что лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирования региональных конфликтов.

Позже на сайте Белого дома было обнародовано заявление спикера Джен Псаки, которая подтвердила дату и место встречи двух лидеров.

На этой неделе Белый дом направил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана для встречи с его российским коллегой, ранее заявили американские официальные лица.

Швейцарские СМИ сообщали, что встреча Байдена и Путина состоится в Женеве, но не называли конкретные даты.

Во время телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах общего интереса, в том числе и об Украине.