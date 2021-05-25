Дівчину Протасевича, зняту з ним з літака у Мінську, арештували на 2 місяці
Затриману в Білорусі росіянку Софію Сапегу, дівчину співзасновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, яких разом затримали після примусової посадки літака Ryanair в Мінську, заарештували на два місяці.
Про це повідомив російській службі BBC її адвокат Олександр Филанович, пише "Європейська правда".
За словами адвоката, у вівторок Сапегу допитали. Вона має статус підозрюваної в скоєнні кримінального злочину, однак якого - невідомо, оскільки з адвоката взяли підписку про нерозголошення.
За словами адвоката, слідство наразі готує інформацію для російського консульства, тож подробиці незабаром можуть з'явитися в державних ЗМІ.
Сапега перебуває в СІЗО КДБ, а розслідуванням справи займається Головне слідче управління Слідчого комітету Білорусі. Російський консул отримав дозвіл на зустріч з Сапегою.
За словами Филановича, він не бачив документів, що стосуються подробиць та обставин затримання Сапеги.
В МЗС РФ раніше заявили, що Сапегу затримали у зв’язку з підозрами в скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі.
Слід зазначити, що першим про затримання Сапеги повідомив Європейський гуманітарний університет, де вона навчається.
Університет повідомив, що Софія є громадянкою Росії, вивчає міжнародне право та європейське законодавство і готувалася захищати свою магістерську роботу. Вона разом з Романом літала до Греції на відпочинок.
Представники білоруського режиму у своїй заяві щодо ситуації з Ryanair взагалі не згадали імена затриманих після посадки Протасевича та Сапеги.
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