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Дівчину Протасевича, зняту з ним з літака у Мінську, арештували на 2 місяці

Вівторок, 25 травня 2021, 18:56

Затриману в Білорусі росіянку Софію Сапегу, дівчину співзасновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, яких разом затримали після примусової посадки літака Ryanair в Мінську, заарештували на два місяці.

Про це повідомив російській службі BBC її адвокат Олександр Филанович, пише "Європейська правда".

За словами адвоката, у вівторок Сапегу допитали. Вона має статус підозрюваної в скоєнні кримінального злочину, однак якого - невідомо, оскільки з адвоката взяли підписку про нерозголошення.

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За словами адвоката, слідство наразі готує інформацію для російського консульства, тож подробиці незабаром можуть з'явитися в державних ЗМІ.

Сапега перебуває в СІЗО КДБ, а розслідуванням справи займається Головне слідче управління Слідчого комітету Білорусі. Російський консул отримав дозвіл на зустріч з Сапегою.

За словами Филановича, він не бачив документів, що стосуються подробиць та обставин затримання Сапеги.

В МЗС РФ раніше заявили, що Сапегу затримали у зв’язку з підозрами в скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі.

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Слід зазначити, що першим про затримання Сапеги повідомив Європейський гуманітарний університет, де вона навчається.

Університет повідомив, що Софія є громадянкою Росії, вивчає міжнародне право та європейське законодавство і готувалася захищати свою магістерську роботу. Вона разом з Романом літала до Греції на відпочинок.

Представники білоруського режиму у своїй заяві щодо ситуації з Ryanair взагалі не згадали імена затриманих після посадки Протасевича та Сапеги. 

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом".

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