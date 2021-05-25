Девушку Протасевича, снятую с ним с самолета в Минске, арестовали на 2 месяца

Задержанную в Беларуси россиянку Софию Сапегу, девушку соучредителя оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, которых вместе задержали после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, арестовали на два месяца.

Об этом сообщил русской службе BBC ее адвокат Александр Филанович, пишет "Европейская правда".

По словам адвоката, во вторник Сапегу допросили. Она имеет статус подозреваемой в совершении уголовного преступления, однако которого - неизвестно, поскольку у адвоката взяли подписку о неразглашении.

По словам адвоката, следствие сейчас готовит информацию для российского консульства, поэтому подробности вскоре могут появиться в государственных СМИ.

Сапега находится в СИЗО КГБ, а расследованием дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси. Российский консул получил разрешение на встречу с Сапегой.

По словам Филановича, он не видел документов, касающихся подробностей и обстоятельств задержания Сапеги.

В МИД РФ ранее заявили, что Сапегу задержали в связи с подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси.

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Следует отметить, что первым о задержании Сапеги сообщил Европейский гуманитарный университет, где она учится.

Университет сообщил, что София является гражданкой России, изучает международное право и европейское законодательство и готовилась защищать магистерскую работу. Она вместе с Романом летала в Грецию на отдых.

Представители белорусского режима в своем заявлении относительно ситуации с Ryanair вообще не упомянули имена задержанных после посадки Протасевича и Сапеги.

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