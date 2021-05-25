Політрадники "нормандської четвірки" проведуть відеопереговори 26 травня

Зустріч політичних радників "нормандської четвірки" запланована на 26 травня у форматі відео конференції і на ній планують обговорити припинення вогню, обмін полоненими та кластери з реалізації Мінських домовленостей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Зустріч політичних радників нормандської четвірки запланована на завтра. Тематика та сама: припинення вогню, обмін полоненими, кластери", - сказав Арестович.

Участь у відеоконференції з боку України братиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Російські ЗМІ із посиланням на джерела у своїй делегації також пишуть, що зустріч запланована на середу.

Нагадаємо, Україна пропонує низку ініціатив для активізації процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі та проведення саміту лідерів "Нормандського формату".

Українська сторона наполягає, що особливий акцент має бути зроблено на розблокуванні Росією виконання рішень паризького саміту "Нормандської четвірки", який відбувся в грудні 2019 року.