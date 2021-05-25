Политсоветники "нормандской четверки" проведут видеопереговоры 26 мая

Встреча политических советников "нормандской четверки" запланирована на 26 мая в формате видеоконференции и на ней планируют обсудить прекращение огня, обмен пленными и кластеры по реализации Минских договоренностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в комментарии Интерфакс-Украина.

"Встреча политических советников нормандской четверки запланирована на завтра. Тематика та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры", - сказал Арестович.

Участие в видеоконференции со стороны Украины будет принимать руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Российские СМИ со ссылкой на источники в своей делегации также пишут, что встреча запланирована на среду.

Напомним, Украина предлагает ряд инициатив для активизации процесса мирного урегулирования ситуации на Донбассе и проведения саммита лидеров "Нормандского формата".

Украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений парижского саммита "Нормандской четверки", который состоялся в декабре 2019 года.