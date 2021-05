Фінляндія викликала посла Білорусі через інцидент з Ryanair

Фінляндія 25 травня викликала посла Білорусі та висловила йому протест у зв’язку із примусовою посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса, на борту якого був опозиційний активіст і журналіст.

Про це повідомило МЗС Фінляндії в офіційному Twitter.

Посла Білорусі Олексія Самосуєва викликали до Міністерства закордонних справ Фінляндії.

"Державний секретар Анттонен висловив рішуче засудження Фінляндією примусової посадки рейсу Ryanair та заявив про вимогу негайно звільнити затриманого журналіста Романа Протасевича та Софію Сапегу", - зазначають у повідомленні.

Finland summoned today Ambassador of Belarus, Mr. Samosuev at @ulkoministerio. State Secretary Anttonen expressed Finland’s strong condemnation of the forced landing of Ryanair flight and demanded immediate release of detained journalist Raman Pratasevich and Sofia Sapega.