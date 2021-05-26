Фінляндія викликала посла Білорусі через інцидент з Ryanair

Фінляндія 25 травня викликала посла Білорусі та висловила йому протест у зв’язку із примусовою посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса, на борту якого був опозиційний активіст і журналіст.

Про це повідомило МЗС Фінляндії в офіційному Twitter.

Посла Білорусі Олексія Самосуєва викликали до Міністерства закордонних справ Фінляндії.

"Державний секретар Анттонен висловив рішуче засудження Фінляндією примусової посадки рейсу Ryanair та заявив про вимогу негайно звільнити затриманого журналіста Романа Протасевича та Софію Сапегу", - зазначають у повідомленні.

Finland summoned today Ambassador of Belarus, Mr. Samosuev at @ulkoministerio. State Secretary Anttonen expressed Finland’s strong condemnation of the forced landing of Ryanair flight and demanded immediate release of detained journalist Raman Pratasevich and Sofia Sapega. — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) May 25, 2021

У зв’язку з інцидентом послів Білорусі викликали також Євросоюз, Бельгія, Чехія, Швеція.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса прямував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Літак завернули до Мінська за командою білоруських диспетчерів через повідомлення про нібито замінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Романа та його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара. Інцидент викликав різку реакцію світу.

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію. Як відомо, деякі країни пішли на крок далі, заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".