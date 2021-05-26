Финляндия вызвала посла Беларуси из-за инцидента с Ryanair

Финляндия 25 мая вызвала посла Беларуси и выразила ему протест в связи с принудительной посадкой в ​​аэропорту Минска рейса Ryanair из Афин в Вильнюс, на борту которого был оппозиционный активист и журналист.

Об этом сообщил МИД Финляндии в официальном Twitter.

Посла Беларуси Алексея Самосуева вызвали в Министерство иностранных дел Финляндии.

"Государственный секретарь Анттонен выразил решительное осуждение Финляндией принудительной посадки рейса Ryanair и заявил о требовании немедленно освободить задержанного журналиста Романа Протасевича и Софию Сапегу", - отмечается в сообщении.



В связи с инцидентом послов Беларуси вызвали также Евросоюз, Бельгия, Чехия, Швеция.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребитель - под поводом якобы сообщения о бомбе на борту, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс направлялся основатель оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Самолет завернули в Минск по команде белорусских диспетчеров, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса была значительно меньше. После посадки самолета Романа и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь. Инцидент вызвал резкую реакцию мира.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Примечательно, что законодательного запрета на транзит через авиапространство Беларуси в ЕС решили не накладывать, однако обнародуют рекомендации для европейских авиакомпаний обходить белорусскую территорию. Как известно, некоторые страны пошли на шаг дальше, запретив все авиарейсы, которые проходят через Беларусь.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом",

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".