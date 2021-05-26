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Естонія закликала Британію завадити Лукашенку виводити гроші через Лондон

Середа, 26 травня 2021, 10:39

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд закликала Британію вжити заходів для того, щоб недемократичні режими, на зразок Лукашенка у Білорусі, не могли виводити гроші через фінансовий центр Лондона.

Про це повідомляє "Європейська прадва" з посиланням на The Guardian.

Керсті Кальюлайд зазначила, що майбутні санкції ЄС, що будуть запроваджені після інциденту з Ryanair, будуть спрямовані на ті "фінансові артерії", які дозволяють білоруському режиму триматися.

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Вона закликала Британію також зробити все можливе для протидії недемократичиним режимам. 

"Ще після атаки у Солсбері ми не соромилися вказати, що чимало таких грошей є у Британії. Ми розуміємо, що є юридичні обмеження, але займіть максимально жорстку позицію, зважаючи на те, що ці гроші викачуються від білоруського народу режимом, що посягає на їхні демократичні права", - сказала Кальюлайд в ефірі BBC Radio 4.

"Я переконана, що Британія усвідомлює важливість сильної і спільної з Європою позиції у цьому випадку, як свого часу були ми після атаки у Солсбері", - додала вона. 

Речник Міністерства фінансів у коментарі сказав, що відомство регулярно вживає заходів для боротьби з економінчими злочинами, та останніми роками посилило заходи. 

Нагадаємо, 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка, включно з економічними санкціями. Серед іншого, Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію. Як відомо, деякі країни пішли на крок далі, заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

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