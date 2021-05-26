У Литві подали позов проти Лукашенка за захоплення лайнера з терористичною метою

Міжнародна неурядова організація "Репортери без кордонів" у вівторок подала заяву в Генеральну прокуратуру Литви з проханням почати кримінальне розслідування щодо Александра Лукашенка і будь-яких інших осіб в зв'язку з "захопленням лайнера з терористичними намірами".

Про це повідомляє видання Delfi, пише "Європейська правда".

"Репортери без кордонів" направили в литовську прокуратуру офіційний лист, ґрунтуючись на статтях 251 і 252-1 Кримінального кодексу Литви.

На думку організації, 23 травня 2021 року примусова посадка літака авіакомпанії RyanAir, що виконував рейс RF4978 "Афіни-Вільнюс", була здійснена за прямою вказівкою Лукашенка.

Після детального перерахування фактів організація ставить під сумнів версію про загрозу вибуху, висунуту Мінськом для виправдання захоплення літака, і засуджує її як інсценування.

"Ми вирішили подати заяву на самого Александра Лукашенка, тому що він є безпосереднім ініціатором цього акту захоплення лайнера в терористичних цілях, і подібне визначення не є надмірним", - пояснив генеральний секретар "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар.

"Кримінальний кодекс Литви передбачає покарання за викрадення "шляхом загрози життю або здоров'ю екіпажу або пасажирів"... Цим безпрецедентним актом Александр Лукашенко хотів посилити страх в суспільстві, в тому числі і серед журналістів", - додав він.

У позовній заяві показується, що відправка винищувача Міг-29 ВПС Білорусі на перехоплення літака RyanAir 23 травня становила загрозу "життю або здоров'ю екіпажу чи пасажирів".

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. Європейський Союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації самопроголошеного президента Александра Лукашенка, серед яких може бути припинення польотів над Білоруссю.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"