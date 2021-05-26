В Литве подали иск против Лукашенко за захват лайнера с террористической целью

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" во вторник подала заявление в Генеральную прокуратуру Литвы с просьбой начать уголовное расследование в отношении Александра Лукашенко и любых других лиц в связи с "захватом лайнера с террористическими намерениями".

Об этом сообщает издание Delfi, пишет "Европейская правда".

"Репортеры без границ" направили в литовскую прокуратуру официальное письмо, основываясь на статьях 251 и 252-1 Уголовного кодекса Литвы.

По мнению организации, 23 мая 2021 года принудительная посадка самолета авиакомпании RyanAir, выполнявший рейс RF4978 "Афины-Вильнюс", была осуществлена ​​по прямому указанию Лукашенко.

После детального перечисления фактов организация ставит под сомнение версию об угрозе взрыва, выдвинутую Минском для оправдания захвата самолета, и осуждает ее как инсценировка.

"Мы решили подать заявление на самого Александра Лукашенко, так как он является непосредственным инициатором этого акта захвата лайнера в террористических целях, и подобное определение не является чрезмерным", - пояснил генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар.

"Уголовный кодекс Литвы предусматривает наказание за похищение "путем угрозы жизни или здоровью экипажа или пассажиров"... Этим беспрецедентным актом Александр Лукашенко хотел усилить страх в обществе, в том числе и среди журналистов", - добавил он.

В исковом заявлении показывается, что отправка истребителя МиГ-29 ВВС Беларуси на перехват самолета RyanAir 23 мая составила угрозу "жизни или здоровью экипажа или пассажиров".

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. Европейский Союз рассмотрит вопрос о дальнейших санкции против администрации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, среди которых может быть прекращение полетов над Беларусью.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом".

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".