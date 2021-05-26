Білоруська опозиція оголосила про підготовку нового етапу протестів

Демократичні сили Білорусі поширили заяву про початок підготовки нової активної фази протестів у зв'язку з "необдуманими діями нелегітимного режиму".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське бюро "Радіо Свобода".

"Ми, офіс Світлани Тихановської, Координаційна рада, Народне антикризове управління, штаб Цепкала, ByPol ​​та інші демократичні сили, об'єднані в оцінці того, що Білорусь стала "чорною плямою" на карті світу в результаті необдуманих дій незаконного режиму", - йдеться у заяві.

У ній підкреслюється, що "режим як ніколи перебуває на межі повної ізоляції".

"Європейський Союз, США, Велика Британія, Японія, Канада та інші країни вже працюють і роблять все можливе, щоб допомогти нам, білорусам. І ми, білоруси, маємо зробити все можливе для звільнення політичних в’язнів, припинення насильства та проведення чесних виборів. Ми повинні діяти - вікно можливостей відкрите. Більше нічого чекати - терор потрібно припинити раз і назавжди. Ми починаємо підготовку до нової активної фази протесту", - зазначили білоруські опозиціонери.

Напередодні у Вільнюсі відбулася зустріч демократичних сил Білорусі, на якій обговорили посилення міжнародного тиску та конкретних заходів у відповідь на дії Лукашенка; контакт з посадовими особами в Білорусі та розширення цього контакту; посилення структури партизанського руху всередині Білорусі; проєкт амністії та реабілітації протестуючих.

Нагадаємо, 24 травня Александр Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створюють додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ і фактично забороняють протести.

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