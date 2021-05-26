Фінляндія скасувала дозвіл на польоти "Белавіа"

Фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom скасувало дозвіл білоруської авіакомпанії "Белавіа" на виконання польотів між Фінляндією і Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Відомство обґрунтовує своє рішення тим, що влада Білорусі не може гарантувати безпеку авіасполучення і пасажирів на своїй території.

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Рішення було прийнято у середу і набуло чинності негайно.

Лідери Євросоюзу на своєму саміті в понеділок доручили Раді ЄС вжити заходів для запровадження заборони на польоти білоруських авіаліній в повітряному просторі ЄС і на використання ними європейських аеропортів.

Також глави європейських держав закликали авіакомпанії, які базуються в Європі, припинити польоти в Білорусь і над її територією.

Національна авіакомпанія Finnair напередодні повідомила про те, що більш не використовуватиме повітряний простір Білорусі.

Реакція ЄС стала відповіддю на дії влади Білорусі, яка змусила пасажирський літак Ryanair приземлитися в Мінську. Метою екстреної посадки стало затримання опозиційного блогера Романа Протасевича.

У зв'язку з рішенням Traficom сьогоднішній рейс "Белавіа" з Мінська в Гельсінкі був скасований. Авіакомпанія чотири рази на тиждень виконувала рейси між білоруською столицею та аеропортом Гельсінкі-Вантаа.

Раніше повідомлялося, що Чехія у середу дозволить здійснити останній рейс білоруського авіаперевізника, після чого літаки "Белавіа" в чеських аеропортах більше не прийматимуть.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться у відео "Європейської правди".