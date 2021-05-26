Финляндия отменила разрешение на полеты "Белавиа"

Финское агентство транспорта и связи Traficom отменило разрешение белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение полетов между Финляндией и Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Ведомство обосновывает свое решение тем, что власти Беларуси не может гарантировать безопасность авиасообщения и пассажиров на своей территории.

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Решение было принято в среду и вступило в силу немедленно.

Лидеры Евросоюза на своем саммите в понедельник поручили Совету ЕС принять меры для введения запрета на полеты белорусских авиалиний в воздушном пространстве ЕС и на использование ими европейских аэропортов.

Также главы европейских государств призвали авиакомпании, базирующиеся в Европе, прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией.

Национальная авиакомпания Finnair накануне сообщила о том, что более не будет использовать воздушное пространство Беларуси.

Реакция ЕС стала ответом на действия властей Беларуси, которая заставила пассажирский самолет Ryanair приземлиться в Минске. Целью экстренной посадки стало задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича.

В связи с решением Traficom сегодняшний рейс "Белавиа" из Минска в Хельсинки был отменен. Авиакомпания четыре раза в неделю выполняла рейсы между белорусской столицей и аэропортом Хельсинки-Вантаа.

Ранее сообщалось, что Чехия в среду позволит осуществить последний рейс белорусского авиаперевозчика, после чего самолеты "Белавиа" в чешских аэропортах больше принимать не будут.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите в видео "Европейской правды".