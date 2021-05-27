Верховний суд Іспанії виступив проти помилування каталонських сепаратистів

Верховний суд Іспанії виступив проти помилування 12 каталонських політиків, засуджених за організацію незаконного референдуму про незалежність регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Суд одноголосно проголосував проти будь-якого помилування, повного або часткового, щодо 12 осіб, засуджених за обвинуваченнями у підбурюванні до заколоту.

Судді вважають, що покарання встановлено пропорційне до провини.

Крім того, вони не знайшли в засуджених "ані найменших доказів чи ознак каяття" і заявили, що аргументи, на яких базуються клопотання, "розмивають зміст помилування, оскільки вони тягнуть за собою колективну кримінальну відповідальність, і крім того, вони хочуть, щоб уряд виправив рішення Верховного суду".

Очікується, що уряд Іспанії, вислухавши думку Верховного суду, оголосить своє рішення стосовно помилування каталонських політиків уже влітку.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році.

Максимальний термін ув’язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас – за підбурювання до заколоту та розтрату державних коштів.