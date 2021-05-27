Верховный суд Испании выступил против помилования каталонских сепаратистов

Верховный суд Испании выступил против помилования 12 каталонских политиков, осужденных за организацию незаконного референдума о независимости региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Суд единогласно проголосовал против любого помилования, полного или частичного, для 12 человек, осужденных по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Судьи считают, что наказание установлено пропорционально вине.

Кроме того, они не нашли у осужденных "ни малейших доказательств или признаков раскаяния" и заявили, что аргументы, на которых базируются ходатайства, "размывают содержание помиловании, поскольку они влекут за собой коллективную уголовную ответственность, и кроме того, они хотят, чтобы правительство исправило решение Верховного суда ".

Ожидается, что правительство Испании, выслушав мнение Верховного суда, объявит свое решение по помилованию каталонских политиков уже летом.

Напомним, в октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.