У Болгарії звільнили главу контррозвідки - завдав шкоди престижу спецслужби

Президент Болгарії Румен Радев звільнив главу болгарської контррозвідки (SANS) Дімітара Георгієва за завдання шкоди престижу служби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Георгієв - колишній високопоставлений поліцейський, який був призначений в SANS шість років тому за пропозицією тодішнього прем'єр-міністра Бойко Борисова.

Лідер партії ГЕРБ Борисов звинуватив президента у звільненні Георгієва за те, що у квітні цього року спецслужба розкрила російську шпигунську мережу, що діяла в Софії. Опозиція вважає Георгієва протеже партії ГЕРБ.

"Виправдати звільнення Георгієва нескладно. Він створив прецедент, який завдав шкоди престижу спецслужби і створив підстави вважати, що його дії мають політичну спрямованість , - заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Стефан Янев.

Георгієв разом з начальником зовнішньої розвідки Атанасом Атанасовим пішли в тривалу відпустку після того, як Борисов втратив владу в кінці квітня. Однак вони були змушені повернутися до роботи після того, як зіткнулися зі значним суспільним тиском і були звинувачені в лояльності Борисову, але не державі.

Уряд поки не вирішив, що робити з шефом зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев розпустив парламент і призначив тимчасовий уряд. Дострокові вибори призначені на 11 липня.

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