В Болгарии уволили главу контрразведки - нанес ущерб престижу спецслужбы

Президент Болгарии Румен Радев уволил главу болгарской контрразведки (SANS) Димитара Георгиева за ущерб престижу службы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Георгиев - бывший высокопоставленный полицейский, который был назначен в SANS шесть лет назад по предложению тогдашнего премьер-министра Бойко Борисова.

Лидер партии ГЕРБ Борисов обвинил президента в увольнении Георгиева за то, что в апреле этого года спецслужба раскрыла российскую шпионскую сеть, действовавшую в Софии. Оппозиция считает Георгиева протеже партии ГЕРБ.

"Оправдать увольнение Георгиева несложно. Он создал прецедент, который нанес ущерб престижу спецслужбы и создал основания полагать, что его действия имеют политическую направленность", - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Стефан Янев.

Георгиев вместе с начальником внешней разведки Атанасом Атанасовым ушел в длительный отпуск после того, как Борисов потерял власть в конце апреля. Однако они были вынуждены вернуться к работе после того, как столкнулись со значительным общественным давлением и были обвинены в лояльности Борисову, но не государству.

Правительство пока не решило, что делать с шефом внешней разведки.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев распустил парламент и назначил временное правительство. Досрочные выборы назначены на 11 июля.

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