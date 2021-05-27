Премьер Армении настаивает, что шесть военных схватили на территории страны

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян настаивает, что военные Азербайджана захватили армянских солдат на территории самой Армении, где они имели полное право находиться, и назвал этот инцидент похищением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Это фактически не захват в плен, а похищение с суверенной территории Армении", - заявил Пашинян.

По его словам, шесть армянских военных осуществляли минирование для укрепления границы на суверенной территории страны.

"Стоит отметить, что работы проводились с установкой предупреждающих знаков. Другими словами, это делалось не с диверсионной целью - параллельно устанавливались знаки о заминировании. Эти работы проводились для повышения защиты наших границ", - сказал Никол Пашинян.

Он добавил, что обстоятельства инцидента необходимо выяснить, но уже очевидно, что речь идет не о захвате в плен, а о похищении армянских войск с территории Армении.

Напомним, ранее Минобороны Армении заявило, что утром 27 мая военные Азербайджана захватили в плен шестерых армянских солдат, когда те выполняли инженерные работы в пограничной зоне Гегаркуникской области.

В Азербайджане на это ответили, что захваченные армянские военные зашли вглубь территории Азербайджана в составе двух диверсионно-разведывательных групп, поэтому были разоружены и задержаны.

25 мая на этой же приграничной территории произошла перестрелка, в результате которой погиб армянский военный. Официальный Баку назвал это несчастным случаем.

Как известно, новый виток обострения между Арменией и Азербайджаном начался с 12 мая. Глава правительства Никол Пашинян заявил, что военные Азербайджана пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. Премьер назвал это "диверсионным продвижением".

В МИД Азербайджана в ответ заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий. Также МИД Азербайджана заявил, что руководствуется картами, которые "определяют линию границы между Арменией и Азербайджаном".

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