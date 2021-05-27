Лувр очолила жінка вперше за 228 років існування музею

Один з найвідоміших і найбільш відвідуваних музеїв світу - паризький Лувр - вперше за 228-річну історію очолить жінка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Президент Франції Еммануель Макрон призначив історика мистецтва Лоранс де Кар керівником музею, заснованого в 1793 році.

Де Кар з 2017 року є президентом музеїв д'Орсе і Оранжері в Парижі, а нову посаду вона повинна зайняти у вересні.

Дочка журналіста і письменника і онука письменника Гі де Кара, нова президентка Лувру відома своєю підтримкою реституції творів мистецтва, розграбованих нацистами під час Другої світової війни, заохоченням виставок, що відображають сучасні теми, і створенням програм, присвячених залучити більше молоді.

Де Кар, фахівець з мистецтва XIX і початку XX століть, займалася розвитком Лувру Абу-Дабі в період з 2007 по 2014 рік. Під її керівництвом музеї д'Орсе і Оранжері прийняли рекордну кількість відвідувачів у 2019 році.

Французькі музеї знову відкрилися минулого тижня після скасування коронавірусних обмежень. Лувр повідомив, що в 2020 році кількість відвідувачів впала на 72%.