До Туреччини прибула друга партія вакцини Pfizer-BioNTech

До Туреччини прибула друга партія американсько-німецької вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Літак приземлився в аеропорту Анкари 26 травня. Першою партією до Туреччини прибули 2,8 млн доз, вакцинація якими триває з початку квітня.

За словами міністра охорони здоров’я Фахреттіна Коджі, Туреччина на цей час має контракти на поставку загалом 100 млн доз китайської вакцини Sinovac, 120 млн доз Pfizer/BioNTech та 50 млн доз російської вакцини "Спутник V".

Загалом це приблизно втричі більше, ніж населення Туреччини.

Загалом з 14 січня, коли почалась кампанія вакцинації, в країні зробили понад 28,3 млн щеплень.

Принаймні першою дозою вакциновані понад 16,2 млн осіб, а завершили вакцинацію - 12,3 млн.

З 17 травня Туреччина частково послабила карантинні обмеження після 17-денного жорсткого локдауну з комендантською годиною на час священного мусульманського місяця Рамадану, який допоміг суттєво "збити" весняну хвилю епідемії.

До 1 червня комендантська година у будні дні діятиме з 21:00 до 05:00, а у вихідні повертаються правила жорсткого локдауну.