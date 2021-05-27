В Турцию прибыла вторая партия вакцины Pfizer-BioNTech

В Турцию прибыла вторая партия американско-немецкой вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Самолет приземлился в аэропорту Анкары 26 мая. Первой партией в Турцию прибыли 2,8 млн доз, вакцинация которыми продолжается с начала апреля.

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, Турция в настоящее время имеет контракты на поставку в общем 100 млн доз китайской вакцины Sinovac, 120 млн доз Pfizer / BioNTech и 50 млн доз российской вакцины "Спутник V".

Это примерно втрое больше, чем население Турции.

Всего с 14 января, когда началась кампания вакцинации в стране, сделали более 28,3 млн прививок.

По крайней мере первой дозой вакцинированы более 16,2 млн человек, а завершили вакцинацию - 12,3 млн.

С 17 мая Турция частично ослабила карантин после 17-дневного жесткого локдауна с комендантским часом на время священного мусульманского месяца Рамадан, который помог существенно сбить весеннюю волну эпидемии.

До 1 июня комендантский час в будние дни будет действовать с 21:00 до 05:00, а в выходные возвращаются правила жесткого локдауна.