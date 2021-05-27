Сильні дощі спричинили повені і транспортні проблеми в центральній Швеції

Сильні дощі у середу призвели до затоплення сотень будівель і доріг у центральній Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За даними метеорологічного агентства SMHI, найвищий рівень дощів спостерігався в Ботчирці та в Седертельє: за 24 години до вечора середи випало 58 міліметрів опадів.

Кілька доріг були затоплені. В четвер вранці в шести регіонах, де діяла система попередження про негоду, близько 20 доріг постраждали від повені.

За даними Транспортної адміністрації Швеції, найбільш постраждалими регіонами є Стокгольм і Еребру.

Негода вплинула на рух поїздів, пасажири на багатьох маршрутах зіткнулися з затримками. Зокрема, мова про сполучення між Стокгольмом і Гетеборгом. Ділянка Стокгольм-Уппсала також постраждала. Залізничному оператору довелося скасувати десять поїздів на цьому маршруті.

Рятувальні служби в Уппсалі, Стокгольмі та Седертерні отримали сотні повідомлень про повені, в тому числі в парках і приватних будинках.