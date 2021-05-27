Сильные дожди вызвали наводнения и транспортные проблемы в центральной Швеции

Сильные дожди в среду привели к затоплению сотен зданий и дорог в центральной Швеции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По данным метеорологического агентства SMHI, высокий уровень дождей наблюдался в Ботчирце и в Седертелье: за 24 часа до вечера среды выпало 58 миллиметров осадков.

Несколько дорог были затоплены. В четверг утром в шести регионах, где действовала система предупреждения о непогоде, около 20 дорог пострадавших от наводнения.

По данным Транспортной администрации Швеции, наиболее пострадавшими регионами являются Стокгольм и Эребру.

Непогода повлияла на движение поездов, пассажиры на многих маршрутах столкнулись с задержками. В частности, речь идет о дороге между Стокгольмом и Гетеборгом. Участок Стокгольм-Уппсала также пострадала. Железнодорожному оператору пришлось отменить десять поездов на этом маршруте.

Спасательные службы в Уппсале, Стокгольме и Седертерне получили сотни сообщений о наводнениях, в том числе в парках и частных домах.