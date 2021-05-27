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Наслідки Brexit: на кордоні Британії затримали 167 громадян ЄС за три місяці

Четвер, 27 травня 2021, 15:18

За три місяці після припинення режиму вільного пересування з Європою на кордоні з Великою Британією було затримано 167 громадян ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Громадяни Румунії та Литви очолили список, при цьому 28 та 18 громадян були затримані в період з кінця перехідного періоду Brexit, тобто 31 грудня, і до 31 березня цього року.

Інші країнах ЄС теж відзначили велику кількість громадян, затриманих на кордоні Британії з імміграційних причин, включаючи Польщу (14), Італію та Іспанію (по 13), Болгарію (11), Угорщину (9) та Францію (7).

Більшість громадян ЄС утримувались в Імміграційному центрі Колнбрука, недалеко від лондонського аеропорту Хітроу, або у в’язницях. З усіх громадян ЄС, затриманих протягом перших трьох місяців цього року, 58% були віком від 30 років, а решта - віком до 29 років.

Загалом 282 громадяни ЄС були повернуті до своїх країн у першому кварталі року, в тому числі деякі були затримані до кінця перехідного періоду. З них 131 провів принаймні місяць в ув'язненні - або в міграційних установах, або під заставою.

Ці цифри відповідають попереднім повідомленням ЗМІ про те, що громадян ЄС затримували на кордоні після Brexit.

У Міністерстві внутрішніх справ Британії анонсували наміри запустити систему "цифрової візи", яка автоматично визначатиме право мандрівника на в’їзд. 

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