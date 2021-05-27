Последствия Brexit: на границе Британии задержали 167 граждан ЕС за три месяца

За три месяца после прекращения режима свободного передвижения с Европой на границе с Великобританией были задержаны 167 граждан ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Граждане Румынии и Литвы возглавили список, при этом 28 и 18 граждан были задержаны в период с конца переходного периода Brexit, то есть с 31 декабря по 31 марта этого года.

Другие страны ЕС тоже отметили большое количество граждан, задержанных на границе Британии по иммиграционным причинам, включая Польшу (14), Италию и Испанию (по 13), Болгарию (11), Венгрию (9) и Францию ​​(7).

Большинство граждан ЕС содержались в иммиграционном центре Колнбрук, недалеко от лондонского аэропорта Хитроу, или в тюрьмах. Из всех граждан ЕС, задержанных в течение первых трех месяцев этого года, 58% были в возрасте от 30 лет, а остальные - в возрасте до 29 лет.

Всего 282 гражданина ЕС были возвращены в свои страны в первом квартале года, в том числе некоторые были задержаны до конца переходного периода. Из них 131 провел по крайней мере месяц в заключении - либо в миграционных учреждениях, либо под залогом.

Эти цифры соответствуют предыдущим сообщениям СМИ о том, что граждан ЕС задерживали на границе после Brexit.

В Министерстве внутренних дел Великобритании анонсировали намерения запустить систему "цифровой визы", которая автоматически будет определять право путешественника на въезд.