Офісу прем'єра Британії довелося виправдовуватися за плановану зустріч з Орбаном

Офісу прем’єра Британії довелося виправдовуватися через плани "розстелити червону доріжку" перед консервативним прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Авторитарний лідер Угорщини відвідає Даунінг-стріт у п'ятницю для переговорів з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном - одним з перших лідерів ЄС, який відвідає країну після Brexit.

Але цей візит розкритикували правозахисні групи, а також єврейські та мусульманські депутати, які поставили під сумнів, чи буде він відповідним гостем з огляду на його позицію щодо меншин.

Разом зі своєю партією "Фідес" Орбан централізував владу в Угорщині навколо себе та своїх союзників, здійснюючи тиск на громадянське суспільство та монополізуючи засоби масової інформації.

Його уряд також звинувачують у проведенні антисемітських та ісламофобських кампаній ненависті, зокрема проти єврейського філантропа Джорджа Сороса.

Сам Орбан засудив "загарбників-мусульман", назвав мігрантів "отрутою" і заявив, що хоче покласти край ліберальній демократії.

Депутат від лейбористів Алекс Собел заявив: "Віктор Орбан - відомий антисеміт, що підбурює насильство проти ромів, обмежує ЛГБТ та мусульманські громади. Але Борис Джонсон розстеляє перед ним червоний килим".

Тіньовий міністр закордонних справ Ліза Нанді зазначила: "Завтра Джонсон вітає Віктора Орбана на Даунінг-стріт, лідера, який напав на свободу преси та демократію, назвав біженців "мусульманськими загарбниками" і є вболівальником Путіна та Лукашенка".

Відповідаючи на запитання про візит журналістів, офіційний представник Бориса Джонсона сказав: "Співпраця з Угорщиною є життєво важливою для процвітання та безпеки Британії. Це буде момент для просування інтересів Великої Британії в цьому регіоні та обговорення більш широких питань ".

Він зазначив, що британська сторона не соромитиметься підняти питання прав людини і що прем'єр Джонсон з осудом ставиться до коментарів на кшталт "мусульман-загарбників".

Слід зазначити, що торік Орбан охарактеризував Джонсона як "одного з найсміливіших європейських політиків".