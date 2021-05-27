Офису премьера Британии пришлось оправдываться за планируемую встречу с Орбаном

Офиса премьера Британии пришлось оправдываться из-за планов "расстелить красную дорожку" перед консервативным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Авторитарный лидер Венгрии посетит Даунинг-стрит в пятницу для переговоров с премьер-министром Борисом Джонсоном – он будет одним из первых лидеров ЕС, который посетит страну после Brexit.

Но этот визит раскритиковали правозащитные группы, а также еврейские и мусульманские депутаты, которые поставили под сомнение, будет ли он соответствующим гостем, учитывая его позицию в отношении меньшинств.

Вместе со своей партией "Фидес" Орбан централизовал власть в Венгрии вокруг себя и своих союзников, осуществляя давление на гражданское общество и монополизируя средства массовой информации.

Его правительство также обвиняют в проведении антисемитских и исламофобских кампаний ненависти, в частности против еврейского филантропа Джорджа Сороса.

Сам Орбан осудил "захватчиков-мусульман", назвал мигрантов "ядом" и заявил, что хочет положить конец либеральной демократии.

Депутат от лейбористов Алекс Собел заявил: "Виктор Орбан - известный антисемит, что подстрекает насилие против ромов, ограничивает ЛГБТ и мусульманские общины. Но Борис Джонсон расстилает перед ним красную дорожку".

Теневой министр иностранных дел Лиза Нанди отметила: "Завтра Джонсон приветствует Виктора Орбана на Даунинг-стрит, лидера, который напал на свободу прессы и демократию, назвал беженцев" мусульманскими захватчиками "и является болельщиком Путина и Лукашенко".

Отвечая на вопрос журналистов о визите, официальный представитель Бориса Джонсона сказал: "Сотрудничество с Венгрией является жизненно важным для процветания и безопасности Великобритании. Это будет момент для продвижения интересов Великобритании в этом регионе и обсуждения более широких вопросов".

Он отметил, что британская сторона не будет стесняться поднять вопрос прав человека и что премьер Джонсон с осуждением относится к комментариям типа "мусульман-захватчиков".

Следует отметить, что в прошлом году Орбан охарактеризовал Джонсона как "одного из самых смелых европейских политиков".