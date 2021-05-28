ICAO проведе розслідування примусової посадки Ryanair у Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе розслідування інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві за підсумками термінового засідання організації.

"Посилаючись на статтю 55 (e) Чиказької конвенції, Рада вирішила провести розслідування цієї події з метою встановлення фактів і у зв'язку з цим попросила секретаріат ICAO підготувати проміжний звіт для наступного засідання поточної сесії, представити наявні факти та відповідні правові інструменти", - йдеться в заяві.

Рада також закликала всі держави-члени ICAO та інші зацікавлені сторони співпрацювати з цим розслідуванням щодо встановлення фактів в інтересах забезпечення безпеки польотів і авіаційної безпеки та запропонувала експертну допомогу.

"Рада вирішила, що всі відповідні факти повинні бути офіційно встановлені в результаті розслідування ICAO", - підкреслив президент Ради ICAO Сальваторе Скачітано.

Раніше Агентство ЄС з авіаційної безпеки рекомендувало всім авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі.

Польоти "Белавіа" до себе вже заборонили Латвія, Швеція, Велика Британія, Франція, Чехія, Словаччина, Польща, Фінляндія та Україна.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".