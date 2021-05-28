ICAO проведет расследование принудительной посадки Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении по итогам срочного заседания организации.

"Ссылаясь на статью 55 (e) Чикагской конвенции, Совет решил провести расследование этого происшествия с целью установления фактов и в связи с этим попросил секретариат ICAO подготовить промежуточный отчет для следующего заседания текущей сессии, представить имеющиеся факты и соответствующие правовые инструменты", - говорится в заявлении.

Совет также призвал все государства-члены ICAO и другие заинтересованные стороны сотрудничать с этим расследованием по установлению фактов в интересах обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности и предложила экспертную помощь.

"Совет решил, что все соответствующие факты должны быть официально установлены в ходе расследования ICAO", - подчеркнул президент Совета ICAO Сальваторе Скачитано.

Ранее Агентство ЕС по авиационной безопасности рекомендовало всем авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси.

Полеты "Белавиа" к себе уже запретили Латвия, Швеция, Великобритания, Франция, Чехия, Словакия, Польша, Финляндия и Украина.

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