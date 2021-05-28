Президентка Словаччини візьме участь у першому саміті Кримської платформи, що відбудеться 23 серпня у Києві.

Як пише "Європейська правда", про це сказав прем’єр-міністр країни Едуард Гегер в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Так, Словаччина візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи". Нас представлятиме президентка Чапутова", - сказав він у відповідь на запитання щодо участі Словаччини.

Вже відомо, що на саміті буде особисто присутній президент Латвії Егілс Левітс.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що глави МЗС країн Євросоюзу погодились розглянути участь у саміті "Кримської платформи".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Штати візьмуть участь у саміті, не уточнивши, хто може представляти країну.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.