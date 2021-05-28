Президент Словакии примет участие в первом саммите Крымской платформы, которая состоится 23 августа в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал премьер-министр страны Эдуард Гегер в интервью "Интерфакс-Украина".

"Да, Словакия примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы". Нас будет представлять президент Чапутова", - сказал он в ответ на вопрос об участии Словакии.

Уже известно, что на саммите будет лично присутствовать президент Латвии Эгилс Левитс.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза согласились рассмотреть участие в саммите "Крымской платформы".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Штаты примут участие в саммите, не уточнив, кто может представлять страну.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.