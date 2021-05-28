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Чехія після рішення суду відкриває ресторани, дозволяє поїздки вакцинованих із семи країн

П'ятниця, 28 травня 2021, 13:48

У Чехії з понеділка 31 травня ресторани та інші заклади громадського харчування зможуть знову приймати відвідувачів у приміщеннях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Адам Войтех, пише "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Кількість відвідувачів не повинна перевищувати кількість місць для сидіння. За столом зможуть сидіти максимум чотири гості. В силі залишаються вимоги дотримання соціальної дистанції і носіння респіратора або маски в той час, коли відвідувачі не будуть безпосередньо зайняті прийомом їжі.

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Відвідувачі повинні мати при собі підтвердження про негативний тест на коронавірус, перенесену протягом останніх 180 днів інфекцію або відповідну вакцинацію.

За словами глави МОЗ, уряд прийняв це рішення в екстреному режимі з урахуванням вердикту Вищого адміністративного суду. Міністр підкреслив, що без рішення суду послаблення карантину мало би проходити повільніше, і він підтримав би варіант відкриття ресторанів з 14 червня, як було оголошено раніше.

Минулого тижня епідеміологічна служба перевірила 800 відвідувачів відкритих терас ресторанів і виявила майже сотню порушень.

З понеділка у Чехії також зможуть відкритися музичні клуби і дискотеки при дотриманні аналогічних заходів. Дискотеки, проте, поки не зможуть бути використані в якості танцювального майданчика відповідно до чинних епідемічних обмежень.

Відвідувачів також зможуть ходити у басейни, сауни, соляні печери і оздоровчі центри. У басейнах будуть діяти обмеження - не більше одного плавця на 15 кв. метрів води і зоні відпочинку в безпосередній близькості від басейну.

У саунах, оздоровчих центрах або соляних печерах місткість розрахована на цей момент максимум на 30% відвідувачів.

Міністр також оголосив в п'ятницю, що після першої дози вакцинації можна буде здійснювати подорожі між Чехією та сімома країнами: Угорщиною, Німеччиною, Польщею, Австрією, Словаччиною, Словенією і Хорватією.

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