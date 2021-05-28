Чехія після рішення суду відкриває ресторани, дозволяє поїздки вакцинованих із семи країн

У Чехії з понеділка 31 травня ресторани та інші заклади громадського харчування зможуть знову приймати відвідувачів у приміщеннях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Адам Войтех, пише "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Кількість відвідувачів не повинна перевищувати кількість місць для сидіння. За столом зможуть сидіти максимум чотири гості. В силі залишаються вимоги дотримання соціальної дистанції і носіння респіратора або маски в той час, коли відвідувачі не будуть безпосередньо зайняті прийомом їжі.

Відвідувачі повинні мати при собі підтвердження про негативний тест на коронавірус, перенесену протягом останніх 180 днів інфекцію або відповідну вакцинацію.

За словами глави МОЗ, уряд прийняв це рішення в екстреному режимі з урахуванням вердикту Вищого адміністративного суду. Міністр підкреслив, що без рішення суду послаблення карантину мало би проходити повільніше, і він підтримав би варіант відкриття ресторанів з 14 червня, як було оголошено раніше.

Минулого тижня епідеміологічна служба перевірила 800 відвідувачів відкритих терас ресторанів і виявила майже сотню порушень.

З понеділка у Чехії також зможуть відкритися музичні клуби і дискотеки при дотриманні аналогічних заходів. Дискотеки, проте, поки не зможуть бути використані в якості танцювального майданчика відповідно до чинних епідемічних обмежень.

Відвідувачів також зможуть ходити у басейни, сауни, соляні печери і оздоровчі центри. У басейнах будуть діяти обмеження - не більше одного плавця на 15 кв. метрів води і зоні відпочинку в безпосередній близькості від басейну.

У саунах, оздоровчих центрах або соляних печерах місткість розрахована на цей момент максимум на 30% відвідувачів.

Міністр також оголосив в п'ятницю, що після першої дози вакцинації можна буде здійснювати подорожі між Чехією та сімома країнами: Угорщиною, Німеччиною, Польщею, Австрією, Словаччиною, Словенією і Хорватією.