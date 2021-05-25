У Чехії вп’яте змінюють главу МОЗ - на одного з попередників

Міністр охорони здоров’я Чехії йде у відставку після менш ніж двох місяців на посаді, натомість міністерство очолить один з попередніх міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш оголосив, що Пьотр Аренбергер піде з посади, а замість нього міністерство очолить Адам Войтех.

"Це фактично буде не п’ятий, а четвертий міністр… У вересні він пішов з посади. Я шкодую про це, на мою думку, він був гарним міністром. Зараз ми домовилися, що він знову обійме цю посаду і залишатиметься керівником МОЗ до кінця повноважень цього уряду", - заявив Андрей Бабіш.

Він додав, що повторне призначення Войтеха ще не обговорювалося з президентом Мілошем Земаном, але з цим не має виникнути проблем.

Нагадаємо, нинішній очільник МОЗ Пьотр Аренбергер обійняв посаду на початку квітня, замінивши Яна Блатни. Президент Мілош Земан розкритикував Блатни за відмову від російської вакцини, яка досі не схвалена Європейським агентством з лікарських засобів.

Вже за кілька днів після цього до міністра з’явилися питання після публікацій ЗМІ про те, що його статки за останній рік суттєво зросли, порівняно з попереднім.

За словами Бабіша, Аренбергер йде з посади через тиск на себе і на родину через це питання.

Адам Войтех, який тепер може його замінити, очолював МОЗ Чехії до кінця вересня 2020 року і пішов у відставку на тлі початку нової хвилі епідемії.