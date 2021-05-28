Чехия после решения суда открывает рестораны, позволяет поездки вакцинированных из семи стран

В Чехии с понедельника 31 мая рестораны и другие заведения общественного питания смогут снова принимать посетителей в помещениях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Войтех, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Количество посетителей не должно превышать количество мест для сидения. За столом смогут сидеть максимум четыре гостя. В силе остаются требования соблюдения социальной дистанции и ношения респиратора или маски в то время, когда посетители не будут непосредственно заняты приемом пищи.

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Посетители должны иметь при себе подтверждение отрицательный тест на коронавирус, перенесенной в течение последних 180 дней инфекцию или соответствующую вакцинацию.

По словам главы Минздрава, правительство приняло это решение в экстренном режиме с учетом вердикта Высшего административного суда. Министр подчеркнул, что без решения суда ослабление карантина должно было проходить медленнее, и он поддержал бы вариант открытия ресторанов с 14 июня, как было объявлено ранее.

На прошлой неделе эпидемиологическая служба проверила 800 посетителей открытых террас ресторанов и обнаружила почти сотню нарушений.

С понедельника в Чехии также смогут открыться музыкальные клубы и дискотеки при соблюдении аналогичных мероприятий. Дискотеки, однако, пока не смогут быть использованы в качестве танцевальной площадки в соответствии с действующими эпидемических ограничений.

Посетителей также смогут ходить в бассейны, сауны, соляные пещеры и оздоровительные центры. В бассейнах будут действовать ограничения - не более одного пловца на 15 кв. метров воды и зоне отдыха в непосредственной близости от бассейна.

В саунах, оздоровительных центрах или соляных пещерах емкость рассчитана на данный момент максимум на 30% посетителей.

Министр также объявил в пятницу, что после первой дозы вакцинации можно будет совершать путешествия между Чехией и семью странами: Венгрией, Германией, Польшей, Австрией, Словакией, Словенией и Хорватией.