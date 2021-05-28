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Глава МЗС Латвії відреагував на порушення в Білорусі кримінальної справи проти нього

П'ятниця, 28 травня 2021, 17:04

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на порушення в Білорусі кримінальної справи проти нього  у зв'язку з інцидентом з держпрапором Білорусі в Ризі, заявивши про "відчай і безумство" режиму Лукашенка.

Свою заяву Рінкевичс оприлюднив у Twitter в п’ятницю, пише "Європейська правда".

"Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти мене і мера Риги Мартіньша Стакіса. Це показує відчай і безумство режиму Лукашенка. Пропоную йому краще розібратися в справі про викрадення рейсу Ryanair і почати розслідування державного тероризму", - написав глава латвійського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялось, генпрокурор Білорусі Андрій Швед порушив кримінальну справу щодо мера Риги Мартіньша Стакіса і міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса у зв'язку з інцидентом з держпрапором Білорусі в Ризі, який замінили на біло-червоно-білий стяг.

Справу порушено   за вчинення ними умисних дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі за ознакою національної приналежності.

Нагадаємо, у понеділок Білорусь оголосила про видворення посла Латвії і персоналу посольства через заміну державного прапора Білорусі на біло-червоно-білий стяг у столиці Латвії Ризі, яка приймає чемпіонат світу з хокею. Як відомо, біло-червоно-білий прапор під час масових протестів використовують противники режиму Лукашенка.

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