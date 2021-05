Глава МЗС Латвії відреагував на порушення в Білорусі кримінальної справи проти нього

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на порушення в Білорусі кримінальної справи проти нього у зв'язку з інцидентом з держпрапором Білорусі в Ризі, заявивши про "відчай і безумство" режиму Лукашенка.

Свою заяву Рінкевичс оприлюднив у Twitter в п’ятницю, пише "Європейська правда".

"Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти мене і мера Риги Мартіньша Стакіса. Це показує відчай і безумство режиму Лукашенка. Пропоную йому краще розібратися в справі про викрадення рейсу Ryanair і почати розслідування державного тероризму", - написав глава латвійського зовнішньополітичного відомства.

Prosecutor General of #Belarus has opened criminal probe against me and Mayor of Riga @MStakis. Shows desperation and insanity of the Lukashenko regime. I suggest that he better looks into the case of hijacking #Ryanair flight and opens investigation of state sponsored terrorism