Глава МИД Латвии отреагировал на открытие в Беларуси уголовного дела против него

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на возбуждение в Беларуси уголовного дела против него в связи с инцидентом с государственными флагами Беларуси в Риге, заявив об "отчаянии и безумии" режима Лукашенко.

Свое заявление Ринкевичс обнародовал в Twitter в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против меня и мэра Риги Мартиньша Стакиса. Это показывает отчаяние и безумие режима Лукашенко. Предлагаю ему лучше разобраться в деле о похищении рейса Ryanair и начать расследование государственного терроризма", - написал глава латвийского внешнеполитического ведомства.

Prosecutor General of #Belarus has opened criminal probe against me and Mayor of Riga @MStakis. Shows desperation and insanity of the Lukashenko regime. I suggest that he better looks into the case of hijacking #Ryanair flight and opens investigation of state sponsored terrorism